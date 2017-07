Bild: rbb

- rbb-Reportage 'Zwischen zwei Welten'

Zwischen Deutschland und der Türkei hat sich ein Riss aufgetan, seit Präsident Erdogan in Ankara an der Macht ist. Und sein autoritäres Herrschaftssystem weiter ausbaut. Wie erleben das die deutsch-türkischen Berliner? Dieser Frage sind die rbb-Reporter Nadya Luer und Cem Dalaman nachgegangen. Ihr ausführlicher Bericht “Zwischen zwei Welten“ läuft am Samstagabend um 18.32 Uhr im rbb-Fernsehen. Über ihre Erlebnisse spricht Nadya Luer vorab im Inforadio-Studio.