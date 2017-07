Bild: dpa

Fr 14.07.2017 | 09:05 | Interviews

- Blutabdrücke als Signatur des Grauens

Am 14. Juli 2016 steuerte der Terrorist Mohamed Lahouaiej Bouhlel einen 19 Tonnen schweren Lastwagen in die Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag an der Strandpromenade in Nizza. 86 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Am Tag darauf erzählte uns im Interview Monika Steiger, Präsidentin der Deutsch-Französischen Vereinigung in Nizza, dass ihre Nichte auf der Promenade war und den Anschlag nur durch Zufall überlebte. Ein Jahr später sprechen wir wieder mit ihr und fragen, wie das Attentat ihr Leben und das ihrer Familie verändert hat.