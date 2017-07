"Big Maple Leaf" ist wohl Geschichte. Die Berliner Ermittler gehen nicht davon aus, dass die 100 Kilo schwere Goldmünze aus dem Bode-Museum in Gänze wieder auftauchen wird. Dafür haben sie am Donnerstag die mutmaßlichen Verantwortlichen dingfest gemacht: vier junge Männer aus dem Umfeld eines arabischen Clans. rbb-Reporter Olaf Sundermeyer hat sich lange mit dieser Szene auseinandergesetzt und erklärt, warum es so schwierig ist, diese kriminellen Strukturen in den Griff zu bekommen.