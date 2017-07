- Immobilien in Berlin: Kommt der große Preiseinbruch?

Eine Neubau-Wohnung in Berlin zu kaufen, ist angesichts der derzeitigen Immobilien-Preise für Normalverdiener praktisch unmöglich. Denn die Wohnungen, die überall in der Stadt neu entstehen, sind viel zu teuer. Baut Berlin also am Bedarf vorbei? Mit dieser Frage beschäftigt sich der rbb an seinem Thementag am Donnerstag. Ute Barthel hat sich auf Einkaufstour begeben.