Mi 12.07.2017 | 10:05 | Interviews

- Stolpert Scholz über das G20-Debakel?

Schwer angeschlagen geht Olaf Scholz (SPD) aus dem G20-Gipfel hervor - der Hamburger Bürgermeister hatte den Gipfel in seiner Stadt gewollt und vorab versichert, die Bürger würden gar nicht so viel davon mitbekommen. Die Folge: Rücktrittsforderungen, nicht nur von Seiten der CDU, sondern auch aus der Bevölkerung. Am Mittwoch gibt Scholz in der Hamburger Bürgerschaft eine Regierungserklärung ab, die mit Spanung erwartet wird. Fragen an Prof. Cord Jakobeit, Politikwissenschaftler an der Universität Hamburg