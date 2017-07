- G20-Krawalle: Journalistenverband kritisiert 'Polizeiarbeit' der BILD-Zeitung

Der G20-Gipfel in Hamburg ist beendet - doch die Diskussionen darüber scheinen gerade erst Fahrt aufzunehmen. Vor allem Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz steht in der Kritik, die CDU in Hamburg fordert seinen Rücktritt. Und auch über den Einsatz der Polizei rund um die Krawalle am Rande des Gipfels wird debattiert. Welche Konsequenzen hat der G20-Gipfel? Hier finden Sie eine Übersicht über Beiträge und Interviews aus dem Inforadio-Programm.