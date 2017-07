Bild: dpa

Di 11.07.2017 | 07:45 | Interviews

- 'Linksextremistische Szene wächst und wird stärker'

Die Gewalt beim G20-Gipfel war so massiv und Politik und Behörden waren so überrascht davon, dass weiter über Konsequenzen diskutiert wird. Nicht überrascht vom Ausmaß der Gewalt in Hamburg war Bernd Palenda, er ist Leiter des Berliner Verfassungsschutzes. Die Aggressivität nehme ständig zu. Das seien keine Jugendlichen, die über die Stränge schlagen - es handele sich vielmehr um gut organisierte Gewalttäter, die nicht davor zurückschrecken, notfalls auch Menschen zu töten.