- Baum: 'Kleine Gewerkschaften sind gefährdet'

Das umstrittene Tarifeinheitsgesetz bleibt in Kraft. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag entschieden. Das Gesetz soll verhindern, dass kleine Gewerkschaften ganze Großbetriebe blockieren können. Dagegen geklagt hatte unter anderem die Pilotengewerkschaft Cockpit. Sie wurde in Karlsruhe vom früheren Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) vertreten. Der spricht nun von einer Niederlage, sieht in dem Urteil aber auch positive Elemente.