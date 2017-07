Bild: dpa

Mo 10.07.2017 | 06:25 | Interviews

- Nach G20: 'Politik muss sich gegen Linksextremismus stellen'

Fast 500 Polizisten sind bei den Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg verletzt worden - 130 davon aus Berlin. Und das Agieren der Polizei insgesamt hat eine bundesweite Debatte ausgelöst. Kritik am Polizeieinsatz bezeichnet Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin, als "unverschämt". Die Politik müsse sich klarer gegen Linksextremismus positionieren - die Polizei könne diesen Kampf nicht alleine führen.