- BER: 'Die Tradition der Fehlplanung wird fortgesetzt'

Erst die Berliner FDP, dann die Berliner CDU - und jetzt denkt auch Verkehrsminister Dobrindt darüber nach, Tegel auch nach einer Inbetriebnahme des BER offen zu halten. Was ihm unmittelbar heftige Kritik von Berliner Senat einbrachte. Fakt bleibt dennoch: der BER wird schon bei seiner Eröffnung zu klein sein. Der Flughafengutachter Dieter Faulenbach da Costa warf im Inforadio dem Aufsichtsrat der Berliner Flughafengesellschaft eine Fehlplanung vor.

Faulenbach sagte im Inforadio, die mit dem Ausbau geplanten neuen Kapazitäten würden ausschließlich auf der Luftseite geschaffen - also im Bereich zwischen der Sicherheitskontrolle und den Flugzeugen. Dabei sei jedoch vergessen worden, auch die Landseite zu erweitern. Konkret heiße das, dass die geplanten zusätzlichen Terminals weder auf der Straße noch per Schiene gut zu erreichen seien. Die Passagiere müssten weite Wege in Kauf nehmen.



Der BER-Aufsichtsrat hatte am Freitag beschlossen, dass auf dem neuen Flughafen ein Erweiterungsterminal gebaut wird. Grund ist, dass der Flughafen schon zum Zeitpunkt seiner Eröffnung zu klein ist.