Zwei Journalisten, vier Wochen, 6.000 Kilometer: Pressefreiheits-Check von Radioeins und "Zapp" mit Daniel Bouhs (l) und Jörg Wagner © rbb/Oliver Ziebe | Bild: rbb/Oliver Ziebe

Sa 08.07.2017 | 08:24 | Interviews

- Pressefreiheit: Wir machen den EU-Check

Mächtige, die Medien in ihrem Sinn zu steuern versuchen, gegängelte und gedemütigte Reporter - sie gibt es nicht nur in fernen Weltgegenden, sondern auch mitten in Europa. Für das "Medienmagazin" von Radioeins vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und "Zapp", das Medienmagazin des NDR Fernsehens, sind Jörg Wagner und Daniel Bouhs am Mittwoch, 5. Juli, zu einem vierwöchigen Pressefreiheits-Check gestartet. Was sie bisher erlebt haben, erzählt uns Jörg Wagner.



Wagner und Bouhs besuchen Journalisten in fünf Ländern, die die Organisation "Reporter ohne Grenzen" in ihrem aktuellen internationalen Pressefreiheits-Ranking innerhalb der Europäischen Union weit hinten listet. Die Stationen der Reise sind Italien (Platz 52), Polen (54), Ungarn (71), Griechenland (88) und Bulgarien (109). Wie frei ist die Presse in diesen Ländern? Unter welchen Bedingungen arbeiten dort Journalistinnen und Journalisten? Wer bestimmt über die Agenda und die Chefetagen der Medien? Und wie sehr vertraut die Bevölkerung angesichts dieser Entwicklungen "ihren" Medien noch?