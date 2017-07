Bild: imago/Hohlfeld

- Fremdenfeindliches Cottbus?

Eine ägyptische Austauschstudentin der BTU wird in der Cottbusser Innenstadt von einem Auto angefahren, schwer verletzt und anschließend laut Augenzeugen von den Insassen des Autos rassistisch verhöhnt. Elf weitere ägyptische Studierende sind mittlerweile auf Wunsch ihrer Heimat-Uni nach Berlin gezogen – sehr zum Ärger von Uni-Präsident Steinbach. Und das geschieht in der Woche, in der an der Uni ein "Festival gegen Rassismus" gefeiert wird. Wir sprechen über die Gemengelage mit Adreas Rausch, dem Redaktionsleiter des rbb-Studios in Cottbus.