Fr 07.07.2017

"Grenzenlose Solidarität statt G20", so heißt der Slogan einer Großdemonstration am Rande des G20-Gipfels in Hamburg, neben anderen ruft auch "attac Deutschland" dazu auf. Die Forderungen: Frieden, globale Gerechtigkeit, grenzenlose Solidarität. Wo liegen da die Unterschiede zur Politik der G 20-Staaten? Das fragen wir Roland Süß von "attac Deutschland".