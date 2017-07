Bild: dpa

Do 06.07.2017 | 06:45 | Interviews

- Starkregen: Wie die Kanalisation entlasten?

Der Starkregen der vergangenen Woche hatte die Kanalisation überlastet und dafür gesorgt, das Regen- und Schmutzwasser in die Flüsse und Seen gespült wurden. Noch immer empfiehlt das LaGeSo aus "vorbeugendem Gesundheitsschutz" bis auf weiteres in den Berliner Gewässern nicht zu baden. Wie kann so etwas künftig verhindert werden? Das fragen wir Bodo Weigert vom Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB).