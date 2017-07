Bild: AP

Do 06.07.2017 | 07:25 | Interviews

- Trumps erste Station: Polen

Am Mittwochabend ist US-Präsident Donald Trump in Polen eingetroffen, wo er sich mit einer Gruppe von osteuropäischen Staats- und Regierungschefs treffen will. Das Verhältnis der USA zu Polen ist wichtig: Das Land ist ein wichtiger Abnehmer von amerikanischem Flüssiggas. Vermutlich auch deswegen beginnt Trump seine Europareise dort. Welche Pläne bringt er mit? Das fragen wir Korrespondent Martin Ganslmeier, der den US-Präsident auf seiner Reise begleitet.