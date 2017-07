- Flüchtlinge: Italien fühlt sich alleine gelassen

Minniti will am Donnerstag einen Verhaltenskodex für Hilfsorganisationen vorstellen. Wie die "Welt" am Mittwoch online berichtete, umfasst das Papier elf Punkte. Unter anderem sollen die Organisationen zustimmen, nur in absoluten Ausnahmesituationen in libysche Gewässer fahren und die Arbeit der libyschen Küstenwache in deren Hoheitsgebiet nicht zu behindern. Kontakte zwischen Rettern und Schleusern sollen explizit verboten werden. Flüchtlinge sollen nur in Notfällen an Schiffe der italienischen Küstenwache oder internationaler Missionen übergeben werden. Die Organisationen müssen dem Bericht zufolge auch ihre Finanzierung offen legen und wenn nötig der Kriminalpolizei Zugang zum Schiff gewähren.