Do 06.07.2017 | 09:25 | Interviews

- G20-Gipfel: Der gemeinsame Kampf gegen den Terror

Der Kampf gegen den Terrorismus ist eines der zentralen Themen bei den G 20-Gesprächen, die am Freitag in Hamburg beginnen. Was müssen die G 20 tun, um den islamistischen Terror effizienter zu bekämpfen? Das fragen wir den Politologen Jan Techau von der American Academy Berlin.