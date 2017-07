Bild: dpa

Do 06.07.2017

Raser-Prozess: 'Da ist nichts mehr mit Bewährung'

Vor mehr als zwei Jahren ist in Köln eine junge Radfahrerin getötet worden, nachdem bei einem spontanen Autorennen einer der beiden Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Das erste Urteil - Haft auf Bewährung - hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe jetzt aufgehoben, weil es "das Rechtsempfinden der Bevölkerung erschüttern" könnte, so die Begründung des Gerichts. ARD-Rechtsexperte Klaus Hempel sagt: Künftig müssen alle Raser, die tödliche Unfälle verschulden, damit rechnen, in den Knast zu wandern.