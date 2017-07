Mit großer Vorfreude und Spannung schaut Berlin am Mittwoch in seinen Zoo: dort wird das Gehege für die beiden Riesenpandas offiziell eröffnet. Mit dabei sind Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Staatspräsident Xi Jinging. Die Chinesen haben die Riesenpandas für eine Million Dollar pro Jahr an den Berliner Zoo vermietet. Unser China-Korrespondent Axel Dorloff berichtet im Gespräch mit Martin Krebbers, was es mit der "Panda-Diplomatie" auf sich hat und wie es um den Artenschutz für die Tiere in China bestellt ist.