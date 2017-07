Bild: dpa/Oliver Berg

Mi 05.07.2017 | 12:25 | Interviews

- 'Er war konservativ durch und durch'

Joachim Kardinal Meisner ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 83 Jahren. Lange wirkte er als Kölner Erzbischof, zwischen 1980 und 89 war er in Berlin erst Bischof, dann Kardinal. Meisner war bekannt für umstrittene Äußerungen: So setzte er beispielsweise einmal Abtreibungen mit dem Holocaust gleich. Matthias Schirmer aus der rbb-Kirchenredaktion mein: "Dieses Klare, Konservative stirbt ein bisschen mit Kardinal Meisner aus."

Der Berliner Erzbischof Koch erklärte, er fühle sich dem Vermächtnis Meisners als Nachfolger zutiefst verpflichtet. Er sei Kardinal Meisner zudem dankbar für das Vertrauen, das ihm Meisner entgegen gebracht habe. Koch erinnerte auch an seine eigene Bischofsweihe durch Meisner im Mai 2006 im Kölner Dom. Kardinal Meisner stand ein Vierteljahrhundert an der Spitze des mitgliederstärksten Bistums im deutschsprachigen Raum. Im Jahr 2014 wurde er auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt und lebte seither zurückgezogen in Köln. Am Mittwochmorgen starb er im Alter von 83 Jahren während seines Urlaubs in Bad Füssing. Für Mittwochabend lud das Erzbistum Berlin zu einer Abendmesse für den Verstorbenen ein.