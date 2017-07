- Wie ernst nimmt China den Artenschutz?

Zwei Dinge waren den chinesischen Leihgebern besonders wichtig - die Unterbringung der Tiere in Berlin und die Unterstützung der chinesischen Bemühungen zum Schutz wild lebender Pandas. Der Zoo leiht die Tiere für mindestens 15 Jahre. Im Gegenzug zahlt er eine jährliche Gebühr 920.000 Euro im Jahr für beide Tiere.



Das Geld fließt zu 70 Prozent in den Schutz wild lebender Pandas. Weitere 20 Prozent gehen an die Chengdu Panda Base, eine Zuchtstation in der zentralen Provinz Sichuan. Der Zoo stemmt die Summe mit Hilfe von Spenden und Sponsoren.



Zudem flossen zehn Millionen Euro in die neue Unterkunft namens Panda Garden. Die Anlage besteht aus zwei miteinander verbundenen Außen- und Innengehegen und beinhaltet Elemente chinesischer Architektur. Die Tiere bekommen einen eigenen Kletterwald.