Mi 05.07.2017 | 09:25 | Interviews

- G-20 Gipfel: Was tun gegen Protektionismus?

Die EU sieht sich mit weltweit zunehmender Marktabschottung konfrontiert. Erst vor wenigen Tagen hat die EU-Kommission den zunehmenden Protektionismus in der Welt angeprangert. In einem aktuellen Bericht verzeichnet die Kommission für das Jahr 2016 eine Zunahme von Handelshindernissen um zehn Prozent, was einem Schaden an verlorenen Ausfuhren von 27 Milliarden Euro entspricht. Was kann der G20-Gipfel in Hamburg gegen Protektionismus unternehmen? Das fragen wir Dr. Claudia Schmucker von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.