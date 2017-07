Di 04.07.2017 | 16:05 | Interviews

- Steckt in jedem von uns ein Gaffer?

Nicht erst seit dem verheerenden Busunfall auf der A9 wissen wir vom Phänomen der "Gaffer", die auch gerne mal ihr Smartphone aktivieren, um Fotos des Unglücks zu schießen - und am besten schnell auf facebook zu posten. Dass sie dabei nicht nur pietätlos sind, sondern auch Rettungsarbeiten blockieren, ist den Wenigsten bewusst. "Gaffen ist ein urtümlicher Trieb", erklärt der Notfallpsychologe Bernd Gasch. Das Interessante fasziniere auch heute noch die meisten Menschen: "Jeder hat sich teils fasziniert angeschaut, wie die Zwillingstürme in New York eingestürzt sind", betont Gasch.



Ein Schaulustiger, der Rettungskräfte behindert oder Bildaufzeichnungen macht, muss mit einer Strafe rechnen. Gaffer erhalten zwar gemäß Bußgeldkatalog keine Punkte oder ein Fahrverbot, hohe Bußgelder können aber durchaus vergeben werden. Das Fotografieren und die unterlassene Hilfeleistung sind sogar Straftaten, welche mit einer Haftstrafe geahndet werden können. Darüber hinaus ist es den Rettungskräften möglich, Platzverweise für die schaulustigen Gaffer auszusprechen.



Konkret sind folgende Strafmaße möglich:

Infobox: Gaffer - das sagt die Rechtsprechung Gemäß § 323c Strafgesetzbuch (StGB) gibt es eine “Pflicht zur Ersten Hilfe“, vorausgesetzt sie ist zumutbar und erforderlich. Wer dies unterlässt, begeht eine Straftat. Auch das Fotografieren bzw. Filmen einer Person in einer solchen Notsituation ist strafwürdig. Im § 201a Abs. 1 StGB heißt es daher: Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt,





eine durch eine Tat hergestellte Bildaufnahme gebraucht oder einer dritten Person zugänglich macht oder





eine befugt hergestellte Bildaufnahme wissentlich unbefugt einer dritten Person zugänglich macht und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt.

Quelle: bussgeldkatalog.de



Wer keine Rettungsgasse bildet, muss bald deutlich mehr zahlen

Aber nicht nur Gaffer haben die Rettungsarbeiten bei dem schweren Busunfall in Bayern behindert, noch gravierender blockierten jene Autofahrer die Einsatzwagen, die keine Rettungsgasse gebildet haben. Noch kommen solche Blockierer relativ glimpflich davon. Das Bußgeld liegt nur bei 20 Euro, wenn keine Rettungsgasse gebildet wird. Das soll sich bald ändern. Eine entsprechende Verordnung ist bereits beschlossen, kündigte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt in der ARD an. Man habe die Bußgelder deutlich erhöht und sei auf 115 Euro und einen Punkt hochgegangen. "Abgesehen davon haben wir Straftatenbestände geschaffen - das heißt, wer sich vollkommen unverantwortlich verhält und bewusst die Einsatzkräfte am Einsatz hindert, der kann auch mit Gefängnis bestraft werden."

Bundesländer wollen mehr

An diesem Freitag muss der Bundesrat der Verordnung zustimmen. Doch die Länder wollen noch einmal eine Schippe drauflegen und die Bußgelder stärker erhöhen als bisher geplant. Der Innenausschuss der Länderkammer empfiehlt ein Bußgeld von bis zu 165 Euro - 50 Euro mehr als es der Vorschlag von Dobrindt vorsieht. Der CSU-Politiker zeigte sich offen dafür. "Ich bin bereit, auch die Bußgelder noch einmal deutlich zu erhöhen, wenn wir mehr abschreckende Wirkung brauchen", sagte er. Eher skeptisch reagiert dagegen Dobrindts Parteifreund Herrmann. Eine Erhöhung der Bußgelder auf 115 Euro halte er für ausreichend, sagte der bayerische Innenminister im Deutschlandfunk. Viel wichtiger sei es, die Kontrollen auf den Autobahnen zu verschärfen. Man müsse - ähnlich wie Geschwindigkeits- oder Alkoholkontrollen - bei Staus die Fahrer kontrollieren, auch wenn noch nichts passiert sei, und dann sofort ein Bußgeld verhängen.