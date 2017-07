- Deutschland im Visier von Spionage-Hackern

Deutschland wird von außen zunehmend Ziel von Spionageaktivitäten ausländischer Geheimdienste. Im Inland tritt vermehrt Gewalt durch Links- und Rechtsextremisten auf. Und: Die islamistische Bedrohung wird immer mehr zur Herausforderung für unser Land. Das sind die wesentlichen Erkenntnisse im aktuellen Verfassungsschutzbericht, den Innenminister de Maizière und Verfassungsschutzpräsident Maaßen am Dienstagvormittag gemeinsam in Berlin vorgestellt haben. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Andrea Müller berichtet.

Kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg hat der Verfassungsschutz wichtigen Teilnehmerstaaten wie Russland, China und der Türkei wachsende Spionageaktivitäten in Deutschland vorgeworfen.

Der Verfassungsschutz beobachtet mit 680 Islamisten so viele Gefährder wie noch nie. Für Behördenchef Maaßen ist islamistischer Terror aktuell die größte Bedrohung. Doch auch rechte Gewalttaten stiegen laut neuem Verfassungsschutzbericht an.

Brisant an dem Bericht zu den Spionageaktivitäten: Kremlchef Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping werden auch auf dem G20-Gipfel in Hamburg erwartet. Xi berät sich an diesem Dienstag mit Putin in Moskau, danach reist er nach Berlin weiter, wo er am Mittwoch von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen wird.

Russland und China seien bei Cyberangriffen auf Deutschland mehrfach als Angreifer erkannt worden, heißt es in dem Bericht. "Nachhaltigkeit und Zielauswahl der Angriffe" zeigten deutlich den Versuch, Politik und Bundesverwaltung strategisch auszuspionieren. Hauptsächlich betroffen seien das Auswärtige Amt und dessen Vertretungen im Ausland, das Finanzministerium sowie das Wirtschaftsministerium. Auch das Kanzleramt und Dienststellen der Bundeswehr stünden im Fokus.