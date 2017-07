Di 04.07.2017 | 10:05 | Interviews

- Neues Leben im Olympischen Dorf

Es gehört zu den mystischsten Orten unserer Region, das einstige Olympischen Dorf von 1936, in dem Athleten aus über 50 Nationen wohnten. In den zurückliegenden Jahrzehnten verfielen die Gebäude zusehends, jetzt gibt es neue Pläne: Am Dienstag gibt es den ersten Spatenstich für neue Wohnungen, die dort entstehen sollen. Hans-Heinrich Rathjen führt seit elf Jahren Besucher über das Gelände und begrüßte die Pläne: Der Verfall müsse aufgehalten werden, und eine rein museale Nutzung würde sich wirtschaftlich nicht rechnen, sagte er im Inforadio.

Bildergalerie: Das Olympische Dorf