- CDU-Basis will Tegel offenhalten

Als Regierungspartei war die Berliner CDU bis Ende letzten Jahres dafür, den Flughafen Tegel zu schließen, sobald der BER an den Start geht. Jetzt ist die Partei in der Opposition und dafür, Tegel offenzuhalten. Das ist das Ergebnis der Mitgliederbefragung der Hauptstadt-CDU. Damit ist die Linie klar: Die rot-rot-grüne Regierungsmehrheit will Tegel wie vorgesehen schließen, die gesamte Opposition will den alten Airport weiterbetreiben. Was nun? Antworten darauf hat unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel.



Die Mehrheit der Berliner CDU-Mitglieder ist dafür, den Flugbetrieb in Tegel aufrechtzuerhalten. In einer Befragung stimmten 83 Prozent der Mitglieder für den Weiterbetrieb des alten Airports nach Eröffnung des BER. Das gab der CDU-Landesverband am Montag bekannt.

Evers: überraschend deutliches Ergebnis

Mit der Mitgliederbefragung wollte die CDU ihre Position für den Volksentscheid am 24. September festlegen. Etwas mehr als ein Drittel der Mitglieder im Landesverband habe sich beteiligt, sagte die Landesvorsitzende Monika Grütters am Montag.



Das Ergebnis sei überraschend deutlich ausgefallen, sagte Generalsekretär Stefan Evers. Es gebe keinen einzigen Kreisverband, in dem sich nicht mindestens zwei Drittel der Mitglieder für die Offenhaltung ausgesprochen hätten. Das Ergebnis bestätigt auch andere Berliner Umfragen zu Tegel. Die CDU hatte sich jahrelang für die Schließung des Flughafens ausgesprochen. Noch am 24. August 2015 hatte der damalige stadtentwicklungspolitische Sprecher und jetzige Generalsekretär Evers in einem B.Z.-Interview gesagt: "Weder das Parlament, noch der Senat, noch nicht einmal ein Volksentscheid könnte die Offenhaltung erzwingen. Also konzentriere ich meine Kraft darauf, die bestmögliche Nachnutzung für Tegel vorzubereiten. Und das sind Industrie, Forschung und zu einem Teil auch Wohnungen. Diese Pläne hat die CDU-Fraktion aktuell wieder bekräftigt.“ Erst nach dem Wechsel in die Opposition hatte sich die CDU entschieden, ihre Mitglieder abstimmen zu lassen, wie sie mit dem Thema künftig umgehen soll.