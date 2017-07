- Abschied von Helmut Kohl

In Straßburg wird Kohl nach seinem Tod als erster Politiker überhaupt mit einem europäischen Trauerakt geehrt. Die EU will damit seine Verdienste um Europa würdigen. In Ludwigshafen wurde Kohl gebore, dort ist er auch gestorben. Zu seiner Heimat hatte er ein Leben lang ein inniges Verhältnis, das gilt auch für das nahegelegen Speyer. Dort wird Kohl auf eigenen Wunsch auf dem Friedhof des Domkapitels beerdigt - und nicht im Familiengrab in Ludwigshafen.