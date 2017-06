Der Dauerregen in Berlin und Brandenburg lässt langsam nach, aber die Feuerwehr ist immer noch im Dauereinsatz und pumpt Keller und U-Bahnhöfe leer. Meteorologen sprechen von einem "Jahrhundertregen" in Berlin - die Rekordwerte gab es im Stadtteil Tegel, dort wurden am Donnerstag fast 150 Liter pro Quadratmeter gemessen. Das ist ein Viertel der durchschnittlichen Jahres-Regenmenge in Berlin. Inforadio-Reporter Oliver Soos war in Berlin unterwegs, um sich einen Überblick über die Schäden in der Stadt zu verschaffen.