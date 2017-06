- 'Es war wirklich unvorstellbar'

Es sind Zahlen, die für sich sprechen: Bis Freitagmorgen um 5 Uhr absolvierte die Berliner Feuerwehr 1.500 Einsätze, 700 Feuerwehrleute waren im Dauereinsatz, unterstützt von 100 THW-Helfern. Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein kann sich nicht an eine solche Einsatzdichte erinnern. Stündlich waren am Donnerstag bis zu 60 Notrufe in der Warteschleife, nachts kamen 200 wetterbedingte Einsätze hinzu. Auch für Freitag sind die Feuerwehrkräfte gerüstet, sagt Kirstein - und appelliert gleichzeitig an die Berliner, nur in wirklichen Notfällen die 112 zu wählen.