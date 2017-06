Fr 30.06.2017 | 06:45 | Interviews

- 'Das ist ein Jahrhundertereignis'

Heftiger Regen über Stunden - die Berliner Feuerwehr musste am Donnerstag im Minutentakt ausrücken. Vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen wurden abgepumpt, die A100 war wegen einer Überschwemmung in Richtung Süden vorübergehend voll gesperrt. Meteorologe Frank Abel hat solche Regenmassen in unseren Breitengraden noch nicht erlebt und spricht von einem "Jahrhundertereignis". Seine Prognose für heute: das Regengebiet zieht langsam in Richtung Nord-Brandenburg ab. Zum Start des Wochenendes regnet es weiter, am Sonntag bleibt es dann meist trocken.