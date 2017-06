Die beiden großen Kirchen in Deutschland bewerten die mögliche Öffnung der Ehe für schwule und lesbische Paare unterschiedlich. Während die katholischen Bischöfe ihr Nein zur "Ehe für alle" bekräftigten, sprach sich die evangelische Kirche für eine vollständige Öffnung des "rechtlichen Raums" für homosexuelle Lebenspartner aus.



Der Leiter des Katholischen Büros, Karl Jüsten, wandte sich mit einem Brief an alle Bundestagsabgeordneten. Darin rief er sie auf, dem Gesetzesvorhaben nicht zuzustimmen. In dem Schreiben, das der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) vorliegt, verwies Jüsten auf verfassungsrechtliche Bedenken und die große Bedeutung der Ehe für das Gemeinwesen. Wörtlich heißt es: "Kirche, Staat und Gesellschaft teilen die Erfahrung, dass in der Ehe die Aspekte einer verlässlichen Paarbeziehung und der Weitergabe des Lebens der leiblichen Eltern an ihre Kinder in besonderer Weise verbunden sind." Zuvor hatte bereits der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, die ablehnende Haltung der katholischen Bischöfe bekräftigt.



Die großen katholischen Frauenverbände sprachen sich dagegen für die rechtliche Gleichstellung von Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft aus. Dies sei ein "Ausdruck von Gleichberechtigung und Verantwortung, die Menschen gleichen oder unterschiedlichen Alters und Geschlechts füreinander übernehmen", erklärte der Katholische Deutschen Frauenbund (KDFB).



Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) dagegen ließ Sympathien für das Anliegen des Gesetzentwurfs erkennen: "Die Bedeutung der Ehe zwischen Mann und Frau wird dadurch keineswegs geschmälert. Im Gegenteil - sie wird noch einmal unterstrichen."