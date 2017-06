- Giffey: 'Wir werden keine Luxussanierungen zulassen'

Vermummte, die Mülltonnen, Holzbretter und Autoreifen auf die Straße tragen und anzünden. Kurze Zeit später brennen auch parkende Autos. Dann kommt die Polizei und die Vermummten werfen mit Feuerwerkskörpern und Pflastersteinen. Dieses Szenario erlebten Anwohner der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain am vorletzten Wochenende - und das nicht zum ersten Mal. Wie kann die Gewalt in der Rigaer Straße gestoppt werden? Inforadio-Reporter Oliver Soos hat darüber mit Berliner Politikern und mit Anwohnern gesprochen.