- Merkel: 'Klimaabkommen nicht verhandelbar'

Kurz vor dem G20-Gipfel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Regierungserklärung für eine deutliche Botschaft an Donald Trump genutzt: "Wer glaubt, die Probleme dieser Welt mit Isolationismus und Protektionismus lösen zu können, der unterliegt einem gewaltigen Irrtum", sagte sie am Donnerstag im Bundestag. Besonders scharf griff Merkel Trump wegen seiner Klimapolitik an, wie Angela Ulrich aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet. Die Kanzlerin habe klar gemacht, wie wichtig für sie der Klimaschutz ist.

Wenige Tage vor dem G20-Gipfel in Hamburg hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für mehr Einsatz beim Schutz des Klimas geworben. Als G20 könne man die Herausforderungen des Klimawandels nicht ignorieren, sagte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Vom Gipfel solle ein Signal der Entschlossenheit ausgehen. Die Opposition übte scharfe Kritik an der bisherigen Politik der Bundesregierung.

Mit Blick auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, aus dem Weltklimaabkommen auszusteigen, sagte Merkel schwierige Gespräche beim Gipfel voraus. Der Dissens sei offenkundig, sagte die Kanzlerin. Sie sei entschlossen, die Verhandlungen so zu führen, dass sie dem Inhalt und Ziel der Vereinbarung dienen: "Das Pariser Abkommen ist unumkehrbar und nicht verhandelbar."

"Wir wollen und müssen diese existenzielle Herausforderung bewältigen, und wir können und werden nicht darauf warten, bis auch der letzte auf der Welt von den wissenschaftlichen Erkenntnissen des Klimawandels überzeugt werden konnte." Angela Merkel

Opposition wirft Merkel Tatenlosigkeit vor