Alles so normal – Warum starben Elias und Mohamed?

Was trieb Silvio S., den mutmaßlichen Mörder von Elias und Mohamed, von der Phantasie zur Tat? Warum sah niemand genauer hin, als die beiden Kinder in aller Öffentlichkeit entführt wurden? Alles erschien so normal. Aber seither ist gar nichts mehr normal. Vor allem nicht für die Mütter von Mohamed und Elias. Und ebenso wenig für die Familie von Silvio S. Dörthe Nath und Wolf Siebert versuchen dieses Mosaik des Unbemerkten zusammenzusetzen.