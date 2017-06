- 'Ehe für alle': Merkels Kehrtwende

Im Vergleich zur heterosexuellen Ehe gibt es in Deutschland anders als in Dänemark oder den Niederlanden vor allem beim Adoptionsrecht Benachteiligungen. Nach einer Entscheidung der Bundesverfassungsrichter von 2013 dürfen Homosexuelle in einer Lebenspartnerschaft zwar Adoptivkinder des Partners adoptieren. Die gemeinsame Adoption eines Kindes ist aber nach wie vor nicht möglich. Merkel hatte am Montag beklagt, sie finde es seltsam, dass in der Koalition mit der SPD nicht richtig über das Thema gesprochen worden sei und es jetzt "holterdipolter" gehen solle. Stimmt das?



Nein. Die SPD-Spitze hat das Thema mehrfach aufs Koalitions-Tablett gebracht. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sagt, er selbst habe die "Ehe für alle" am 29. März im Koalitionsausschuss als Thema aufgerufen. Merkel soll ihm daraufhin damals geantwortet haben: Vergessen Sie es. (Quelle: dpa)