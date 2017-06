Di 27.06.2017 | 09:25 | Interviews

- Nitratbelastung: Bauernpräsident weist Kritik zurück

Wenn sich der Deutsche Bauerntag ab Mittwoch in Berlin trifft, dann geht es im Jahr der Bundestagswahl naturgemäß vor allem um Politik. Bauernpräsident Joachim Rukwied fordert im Inforadio vor allem, am Rahmen der EU-Agrarpolitik festzuhalten. Die EU zahlt deutschen Bauern 300 Euro pro Hektar und Jahr, das sei unverzichtbar, so Rukwied. Kritik von Grünen und Umweltverbänden an Tierhaltung und Nitratbelastung durch Gülle wehrt Rukwied vehement ab: "Die wollen das Geld den Bauernfamilien wegnehmen und Naturschutzverbänden zuführen. Unsere Landwirtschaft wirtschaftet sehr nachhaltig."

Bei den deutschen Bauern wächst nach bedrohlichen Einbußen bei Milch und anderen Produkten wieder die Zuversicht. "In wichtigen Segmenten der Landwirtschaft hat sich die Situation deutlich verbessert", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur vor dem Bauerntag an diesem Mittwoch und Donnerstag in Berlin. "Das war auch zwingend notwendig nach den Krisenjahren mit teils katastrophalen Preisen." Mit Blick auf die Bundestagswahl mahnt der Verband eine sachliche Diskussion über die Tierhaltung an und dringt auf Kontinuität bei EU-Agrarzahlungen.



Infos im www - Das Programm zum Bauerntag 2017 sowie einen "Faktencheck" zur deutschen Landwirtschaft finden Sie hier.



Steigende Preise haben Situation verbessert

Bei der Milch konnten die Erzeuger im Mai wieder 33 oder 34 Cent je Liter erzielen, wie der Bauernpräsident erläuterte. In der akuten Krise waren es weniger als 23 Cent. Um die Kosten zu decken, gelten mindestens 35 Cent als nötig. Die Schweinepreise lägen bei 1,81 Euro pro Kilogramm, nachdem es zeitweise um die 1,30 Euro gewesen seien. Auch bei Getreide zeige sich wieder eine steigende Preis-Tendenz. Hintergrund seien wohl geringere Ernten in Russland und Frankreich.



Für den Wahlkampf mahnte Rukwied eine sachliche Debatte etwa über mehr Tierschutz in den Ställen an. "Die Verwendung von Kampfbegriffen ist einer konstruktiven Diskussion über die Weiterentwicklung der Landwirtschaft nicht förderlich", sagte er zum Ziel der Grünen, die industrielle Massentierhaltung binnen 20 Jahren abzuschaffen.

Merkel sucht Nähe zu den Bauern

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor dem Hintergrund der Diskussion um Tierhaltung und Umweltbelastung vor Pauschalurteilen über Landwirte gewarnt. Wo es schwarze Schafe gebe, müsse man das beim Namen nennen, sagt die Kanzlerin am Samstag in ihrem Videopodcast. "Aber die überwältigende Mehrheit der Bauern tut eine wirklich wichtige Arbeit für unser ganzes Land, zumal wir alle auch regionale Produkte essen wollen." Sie sehe ihren Besuch beim Deutschen Bauerntag am Mittwoch (28.6.) als Bekenntnis dazu, "dass wir eine starke Landwirtschaft brauchen." Deutschland habe sehr strenge Regeln für den Agrarbereich - Regeln, die immer wieder angepasst worden seien.

