Mi 28.06.2017 | 09:05 | Interviews

- 'Macrons Reform schlachtet keine heiligen Kühe'

Frankreichs frisch gebackener Präsident Emmanuel Macron will den Arbeitsmarkt reformieren und Regelungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern flexibler gestalten. Am Mittwoch will die Regierung den Grundstein für die Reform legen, um die Pläne zügig bis September umzusetzen - das Parlament hat nur sehr begrenztes Mitspracherecht. Macron habe mit dieser Taktik recht und er setze auch an den richtigen Punkten an, findet der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts Ludwigsburg, Prof. Dr. Frank Baasner. Der Großteil der französischen Bevölkerung sehe das auch so. Hinzu komme: "Heilige Kühe werden mit der Reform nicht geschlachtet."



Jetzt wird es innenpolitisch ernst für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die von ihm ernannte Regierung packt eins der wichtigsten und konfliktträchtigsten Projekte des neuen Staatschefs an: die Lockerung der Schutzrechte für Arbeitnehmer. Es ist die zentrale Bewährungsprobe für Macron - und könnte zu einer riskanten Kraftprobe mit Gewerkschaften werden.