Dienstag, 27. Juni 2017 - Kommt nun doch die "Ehe für alle"?

Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel schwenkt um: Hat sie sich bislang eher gegen gleichgeschlechtliche Ehen ausgesprochen, will sie darüber nun einzig das Gewissen eines jeden einzelnen Abgeordneten entscheiden lassen - frei von jeglichem Fraktionszwang. SPD, Linke, Grüne und FDP jubilieren, die Sozialdemokraten wollen am liebsten noch in dieser Woche im Bundestag abstimmen. Wir fassen die wichtigsten Positionen und Interviews zum Thema zusammen.

Die SPD will sich bei der Homoehe notfalls auch gegen den Koalitionspartner CDU/CSU stellen und eine Abstimmung im Bundestag noch in dieser Woche ermöglichen. Das Votum über die Ehe für alle "wird diese Woche passieren", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann am Dienstag in Berlin. Eine Mehrheit für die Gleichstellung von homosexuellen Paaren bei der Eheschließung gilt als sehr wahrscheinlich, neben der SPD unterstützen auch Linkspartei und Grüne das Vorhaben.



FDP-Chef Christian Lindner bezeichnete im Inforadio Merkels Kursschwenk als "gutes Signal". Eine Parlamentsabstimmung möglicherweise zur Gewissenfrage zu erklären, sei eine "weise Entscheidung", sagte Lindner. Die CDU komme damit "gesellschaftspolitisch in der Gegenwart an". Lindner betonte: "Die Ehe für alle Paare ist eine Selbstverständlichkeit in anderen europäischen Ländern, und die sehr überwiegende Mehrheit der Deutschen in allen Umfragen sieht das genauso."

Merkels Aussage zum Nachhören - "Eher in Richtung Gewissensentscheidung"

Heilmann spricht von "Wahlkampfgetöse"

Berlins CDU-Vize Thomas Heilmann begrüßte ebenfalls Merkels Kurswechsel. "Ich war schon seit Jahren für die 'Ehe für alle'", sagte Heilmann am Dienstag dem rbb-Sender Radioeins. Unter anderem habe er in einem Zeitungsgastbeitrag dargelegt, dass und warum die Union dafür sein müsse. "Bisher war ich leicht in der Minderheit in der CDU. Wenn sich das jetzt ändert, ist das doch eine gute Sache", sagte der ehemalige Berliner Justizsenator.



Zum Vorschlag der SPD, noch in dieser Legislaturperiode, also in dieser Woche, über das Thema abzustimmen, äußerte sich Heilmann allerdings zurückhaltend. Dafür reicht nach Ansicht des CDU-Politikers die Zeit nicht. Die Idee, noch in dieser Sitzungswoche des Bundestages eine erste Lesung des Gesetzesvorschlags, eine Ausschussberatung, eine Anhörung und eine zweite Lesung einzufordern, hält er "eher für Wahlkampfgetöse". "Es besteht keine Notwendigkeit für eine überstürzte Entscheidung", sagte auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU) in Berlin.