- Berliner 'Party-Polizisten' nach Hause geschickt

Hamburg hat mehrere hundert Berliner Polizisten zurückgeschickt, weil sie sich grob daneben benommen haben sollen. Eine Polizeisprecherin bestätigte dem Inforadio, dass drei Hundertschaften vom Einsatz um den G20-Gipfel abgezogen wurden. Die Polizisten sollen "wild und lautstark" gefeiert haben, wie rbb-Polizei-Reporter Knut Müller berichtet. Eine Beamtin soll nur mit einem Bademantel bekleidet mit einer Waffe hantiert haben, zudem soll es zu Sex in der Öffentlichkeit gekommen sein. Die "aus dem Ruder gelaufene Party" werde nun für einige Beamte Konsequenzen haben.



Zahlreiche Berliner Polizisten, die zum bevorstehenden G20-Gipfel in Hamburg waren, sollen sich dort völlig danebenbenommen haben und müssen nun die Heimreise antreten.

"Unserem Polizeipräsidenten wurde mitgeteilt, dass unsere in Hamburg unterstützenden Hundertschaften vorzeitig aus dem Einsatz entlassen wurden", teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit. "Ursache dafür soll ein Fehlverhalten in ihrer dortigen Unterkunft gewesen sein."

Den Polizisten wird vorgeworfen, sich maßlos betrunken zu haben. Eine Beamtin soll nur mit einem Bademantel bekleidet mit einer Waffe hantiert haben. Auch Sex in der Öffentlichkeit lautet ein Vorwurf. Nach rbb-Informationen kam es außerdem zu einer Schlägerei mit einer Einheit aus Wuppertal.