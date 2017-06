Di 27.06.2017 | 17:05 | Interviews

- 'Ehe für alle': SPD drückt aufs Tempo

Die "Ehe für alle" kommt - und zwar schneller als erwartet. Schon am Freitag soll im Bundestag darüber abgestimmt werden, das bestätigte Bundesfamilienministerin Katarina Barley am Dienstag im Inforadio. Die SPD-Politikerin sagte, für ihre Partei sei es entscheidend, dass das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode beschlossen wird. Für die Sozialdemokraten sei die "Ehe für alle" eine Frage von Würde und Respekt. Die Union wird für die Abstimmung den Fraktionszwang aufheben. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Nachmittag in Berlin an.