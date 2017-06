- Einreiseverbot: Teilsieg für Trump

Glänzend nein, wichtig ja. Das wird Trump reichen, hat er doch trotz der Einschränkungen in einem zentralen Punkt erstmal Recht bekommen: Der US-Präsident darf bestimmen, wer in sein Land einreisen darf und wer nicht. Trump reagierte hocherfreut: "Als Präsident darf ich nicht erlauben, dass Menschen in unser Land einreisen, die uns Schaden zufügen wollen. Ich will Menschen, die die USA und all ihre Bürger lieben, die hart arbeiten und produktiv sind."