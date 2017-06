- Die FDP - der ewige Juniorpartner der Union?

Die FDP trug bis 15. Juni 2014 von allen Parteien am längsten Regierungsverantwortung in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich insgesamt 46 Jahre, jedoch immer als kleinerer der Koalitionspartner. Sie war 1949–1956, 1961–1966, 1969–1998 und 2009–2013 als jeweils kleinerer Koalitionspartner an der Bundesregierung. Von 1949 bis 2013 war sie durchgehend im Deutschen Bundestag vertreten. Nach vierjähriger Abstinenz möchten die Liberalen im Herbst 2017 zurück in den Bundestag, was ihnen aktuellen Umfragewerten nach auch gelingen würde.

Schwarz-Gelbe Koalitionen wurden lediglich von einer Phase, von der sozialliberalen Koalition (1969 – 74 unter Willy Brandt und 1974 – 82 unter Helmut Schmidt) An der Seite der Union regierte die FDP mit:

1949 - 63 unter Konrad Adenauer

1963 – 66 unter Ludwig Erhard

1982 – 98 unter Helmut Kohl

2009 – 13 unter Angela Merkel

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen wird jetzt mit der CDU regiert. Auf Landesebene regiert die FDP derzeit in Rheinland-Pfalz in einer "Ampel" mit SPD und den Grünen, in Schleswig-Holstein wird es demnächst eine “Jamaika-Koalition“ mit den Grünen und der CDU geben.



In 9 der 16 Landesparlamente ist die FDP derzeit vertreten, im Osten Deutschlands nur in Berlin.