- Lütke Daldrup: 'Ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen'

Der Bosch-Konzern hat laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" der Flughafengesellschaft gedroht, die Zusammenarbeit zu beenden - permanente Planungsänderungen würden "bereits bestehende Leistungen zerstören." Als Reaktion darauf hat die BER-Leitung mit Schadenersatzforderungen gedroht. Mit diesem Mahnschreiben sei man vielleicht "ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen", räumte Flughafenchef Lütke Daldrup im Inforadio ein. Doch solche Druckmittel seien mitunter erforderlich und bei Großprojekten nichts Unübliches. Mittlerweile sei man aber mit Bosch wieder in konstruktiven Gesprächen.

Ungeachtet neuer Schwierigkeiten auf der BER-Baustelle hält Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup daran fest, den neuen Flughafen in Schönefeld schnell startklar zu machen. Im Inforadio räumte Lütke Daldrup ein, dass es mit den beteiligten Firmen hin und wieder Streit gebe. So etwas sei angesichts der Größe des Projekts aber nichts Unübliches, erklärte er.

Als Reaktion darauf hatte die BER-Leitung zwischenzeitlich mit Schadenersatzforderungen gedroht. Mit diesem Mahnschreiben sei man vielleicht ein bisschen "übers Ziel hinausgeschossen", sagte Lütke Daldrup. Solche Druckmittel seien mitunter aber erforderlich, man müsse auch klar ausprechen, wo es hake.

Inzwischen haben man sich aber auf der Chefebene mit Bosch verständigt und sei wieder in konstruktiven Gesprächen. Man strebe mit den Firmen verbindliche Regelungen an, die garantierten, "dass bestimmte Leistungen zu einem bestimmten Termin fertig werden", so Lütke Daldrup. Hauptziel müsse es sein, den BER schnellstmöglich genehmigungsfähig zu machen. Einen Zeitpunkt könne er dafür nicht nennen.