- Immer mehr “Babyboomern“ droht Altersarmut

Wer zwischen 1947 und 1967 geboren wurde, gehört hierzulande der Generation der “Babyboomer“ an – wie es um deren Leben im Alter bestellt ist, hat nun eine Studie der Bertelsmann-Stiftung ergeben. Die Resultate sind alarmierend: aufgrund von prekärer Beschäftigung und unterbrochenen Erwerbsbiographien droht jedem Fünften dieser geburtenstarken Jahrgänge das Armutsrisiko. Dr. Christof Schiller hat der an der Studie mitgewirkt. Als Konsequenz fordert er im Inforadio, sich mehr um Risikogruppen zu kümmern.



Insbesondere alleinstehende Frauen, Menschen ohne Berufsausbildung und Langzeitarbeitslose sind einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge bis zum Jahr 2036 von Altersarmut bedroht. Insgesamt steigt die Armutsrisikoquote in der Altersgruppe der dann 67-Jährigen in den kommenden Jahren von heute 16 auf 20 Prozent an. Bei alleinstehenden Frauen ist die Zunahme stark. Demnach steigt der Anteil der Frauen, die von staatlichen Leistungen abhängig werden, weil ihr Einkommen nicht fürs Leben reicht, von heute 16,2 auf 27,8 Prozent im Jahr 2036 an.