Mo 26.06.2017 | 07:25 | Interviews

- SPD: Taugt Schulz als deutscher Corbyn?

Erst der Schulz-Effekt, dann das Umfragetief: Die SPD versinkt nach jüngsten Umfragen im Mittelmaß. Beim Sonderparteitag am Sonntag in Dortmund haben die Sozialdemokraten ihr Wahlprogramm verabschiedet - und hoffen nun auf die Trendwende. Bei Inforadio ist am Montagmorgen der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann im Gespräch. Zu Beginn der vergangenen Woche hat er sich geäußert, dass "wir einen deutschen Corbyn brauchen". Mit Leon Stebe spricht er darüber, wie viel Corbyn wirklich in Schulz steckt und was er sich von der SPD im Wahlkampf wünscht.