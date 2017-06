Sa 24.06.2017 | 07:44 | Interviews

- Für eine Nacht in neue Welten

Es ist wieder soweit: am Samstagabend lädt die Lange Nacht der Wissenschaften zum Erkunden von mehr als 100 “Wissens-Orten“ in Berlin und Potsdam ein. Forscher aus der Bundeshauptstadt und vom Potsdamer Telegrafenberg bieten unter anderem Workshops, Mitmach-Experimente, Vorträge und Führungen an – und das von 17 bis 24 Uhr. Susann Morgner organisiert seit vielen Jahren die Lange Nacht der Wissenschaften. Welche Orte sind ihrer Meinung nach besonders begehrt?