Künftig dürfen Ermittler die laufende Kommunikation über Messenger-Dienste mitlesen, wenn ein Richter sein Einverständnis gibt. Da die Anbieter der Messenger nicht verpflichtet werden können, Hintertüren einzubauen, gibt es dafür technisch derzeit nur eine Möglichkeit: eine Software, die die Ermittler heimlich auf das Handy oder den Computer aufspielen müssen – einen Trojaner.



So wie die Ermittler unter bestimmten Umständen Telefongespräche mithören dürfen, sollen sie künftig auch bei WhatsApp und Co. mitlesen, mithören oder zusehen dürfen. Und zwar an der Quelle, auf dem Smartphone oder dem Rechner. Bisher ist das Abhören von Messenger-Diensten auf Fälle der Terrorabwehr beschränkt. Jetzt soll es Handwerkszeug der Polizei auch im Kampf gegen Drogenkriminelle, Diebes- und Hehlerbanden werden.