Sa 24.06.2017 | 08:24 | Interviews

- Pandas - Botschafter für den Artenschutz?

Am Samstag kommen am Flughafen Schönefeld zwei Pandabären aus China an, die für den Berliner Zoo bestimmt sind. Sie sollen dort die neuen Publikumslieblinge werden. China gibt die Bären nur an ausgewählte Staaten - und Berlin hat Erfahrung in der Haltung der seltenen Tiere. Das Weibchen Meng Meng (auf deutsch "Träumchen") und das Männchen Jiao Qing ("Schätzchen") sind seit 2012 die ersten Riesenpandas in Deutschland. Oliver Rehlinger spricht mit Christoph Heinrich, Vorstand Naturschutz beim WWF, wie gefährdet Pandas sind.



Nach schwierigen Verhandlungen und langem Warten ist es endlich soweit: Am frühen Samstagnachmittag landen die beiden neuen Pandabären des Berliner Zoos in der Hauptstadt. Die beiden Chinesen treten dann in die Fußstapfen eines populären Vorgängers. Fragen und Antworten rund um die Tiere: