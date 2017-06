- Liberale Moschee: 'Viele haben Angst'

Auch eine Woche nach Eröffnung der liberalen Moschee in Berlin-Moabit wird das Gotteshaus heftig angefeindet: von der türkischen Religionsbehörde, von der ägyptischen Fatwa-Behörde. Der Vorwurf: das Gotteshaus sei "un-islamisch" - unter anderem deshalb, weil dort Männer und Frauen gemeinsam beten. "Dabei verstößt das nicht gegen den Koran, sondern eher gegen die Regeln patriarchaler Imame", erklärt der Berliner Islamwissenschaftler Ralph Ghadban. Die türkische Kritik sei jedoch gefährlich, weil sie politischen Hintergrund habe, warnt er. "Viele haben Angst, in die liberale Moschee zu gehen", sagt Ghadban.

Die Frauenrechtlerin und Moschee-Gründerin Seyran Ates sieht das ähnlich: Liberale Muslime in Deutschland seien Bedrohungen aus der eigenen Glaubensgemeinschaft ausgesetzt. "Die meisten Muslime haben Angst. Sie sagen: Wenn ich mich als moderner Muslim zeige, dann werde ich mit Mord bedroht oder beschimpft, oder meiner Familie passiert etwas" sagte Ates in einem Interview mit der Tageszeitung "Die Welt" (Freitag).



Dies sei auch der Grund dafür, dass sich nur wenige Muslime an einer Anti-Terror-Demonstration am vergangenen Wochenende in Köln beteiligt hätten. Am Freitagabend war eine zweite muslimische Demonstration gegen den islamistischen Terror in Berlin geplant.