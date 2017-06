Fr 23.06.2017 | 10:05 | Interviews

- Gefährlicher Ambrosia: Ein aussichtsloser Kampf?

Am Freitag treffen sich die Menschen in Vetschau, um einer eher traurigen Tradition nachzugehen: Sie reißen Ambrosia-Pflanzen aus, die in der Region für enorme Gesundheitsprobleme sorgt. Viele Menschen leiden an Asthma, ausgelöst durch die aggressiven Pollen. Der Allergieforscher Thomas Dümmel schilderte im Inforadio, wie sein Institut an der FU Berlin den Kampf unterstützt, warum sich Ambrosia so schnell ausbreiten konnte und warum immer noch zu wenig dagegen getan wird.